Plans para comer na Feira Franca... e todo o ano

Esta primeira fin de semana de setembro Pontevedra fai unha viaxe no tempo ata a época medieval coa celebración da Feira Franca.

Dous días de festexos que conmemoran un feito histórico: a concesión á cidade, no ano 1467 por parte do rei Enrique IV, do privilexio de poder celebrar durante un mes un mercado libre de impostos.

Dende o ano 2000, a Boa Vila transfórmase nunha vila medieval que asiste á recreación de oficios, obradoiros e exhibicións de artes propias do século XV.

Rúas engalanadas e veciños e visitantes lucindo vestimentas de época participan nas variadas actividades.

Un apartado especial merecen os banquetes medievais.

Para comer ou cear, os locais de Pontevedra e arredores teñen opcións tanto para gozar deste tempo festivo como durante todo o ano.

Estes son os "Plans para comer" nesta Feira Franca… e todo o ano:

