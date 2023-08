Granxa do Costado renova a súa oferta gastronómica

© Granxa do Costado

Neste ano 2023, na Granxa do Costado fixemos un cambio na nosa oferta gastronómica, mais sen olvidar as nosas raíces.

Granxa do Costado sabe a leña, mar e terra. A nosa cociña é sinónimo de tradición, sen deixar atrás as novas técnicas culinarias.

A nosa aposta son os mellores produtos das Rías Baixas, tanto do interior como da costa.

O que nos diferencia son tanto os nosos mariscos e peixes á brasa como as nosas carnes, todo regado pola nosa selección de viños que forman unha das bodegas máis completas e sofisticadas de toda Galicia.

As nosas instalacións son perfectas tanto para comidas de empresa ou negocios, xa que dispoñemos de amplos reservados climatizados, como para celebracións de grupos grandes. Preguntade polos nosos menús concertados.

Se queres desfrutar dunha inolvidable velada nun entorno rural a tan só 5 minutos do centro de Pontevedra, A Granxa do Costado é sen dúbida a túa mellor opción.

Granxa do Costado

Rúa do Costado, 19, Pontevedra

Reservas: 986 844 485

Consulta a nosa carta: Carta Granxa do Costado

Síguenos en redes: @granxadocostado e @granxa2015