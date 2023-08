Dolce Vita dedica tres pizzas á Feira Franca

Perla Barone mostra a pizza churrasco con patata © Mónica Patxot Pizza de polbo con queixo de cabra e tomate cereixa © Mónica Patxot Pizzería Dolce Vita (Rúa dos Soportais, 1, Pontevedra) © Mónica Patxot

A emblemática Pizzería Dolce Vita, situada na Rúa dúas Soportais, 1, de Pontevedra, dedica tres pizzas á Feira Franca.

Pizza churrasco con pataca; pizza de polbo con queixo de cabra e tomate cereixa; e pizza Térmoli con touciño entrefebrado italiano, olivas negras e albáfega. Estas son as tres especialidades que Dolce Vita propón como novidade e en exclusiva para estes días festivos.

"O produto que usamos e as fariñas son provenientes de Italia, a masa facémola todos os días, temos unha clientela alta polo produto que damos", indica Perla Barone, a encargada do establecemento, pertencente ao grupo Dolce Vita, que cumpre dez anos na cidade nunha localización inmellorable, mirando cara á praza da Ferrería, o epicentro da Feira Franca, onde o sábado 2 vaise desenvolver o mercado medieval.

As pizzas especiais para estes días festivos van compartir forno coas máis de trinta referencias que compoñen a carta de Dolce Vita. Pizza enteira, mediana e porcións, servizo a domicilio e a recoller. "Toda a gama de pizza italiana cortámola en porcións e témola sempre no noso expositor, e algunhas novidades propoñémolas ao gusto de cada cidade onde está o grupo Dolce Vita".

A clientela de Pontevedra é de gustos variados, aínda que destaca o vexetal como o ingrediente preferido. Entre estas opcións, Perla Barone matiza que "vendemos moito máis vexetal tipo a Caprese, a Campricciosa, a Romana, La Guapa ou 4 Quesos Gourmet, teñen moita máis saída". Curiosamente, esta tendencia repítese en localidades costeiras onde o grupo Dolce Vita ten locais, como Vigo ou Palma de Mallorca.

Para acompañar a pizza, en Dolce Vita tamén ofrecen complementos, como as ás de polo ou o pan de allo. "Agora temos como novidade a piadina romana, que é un pan que compramos directamente de Italia e metémoslle rúcula, cóengos, espinacas, tomate fresco, queixo fundido, xamón serrano e mortadela", explica a encargada de Dolce Vita Pontevedra.

O grupo Dolce Vita lograba este ano o premio á Mellor Pizza Napolitana de España. A calidade dos ingredientes e o bo facer no obradoiro son o secreto do seu éxito. "A masa que facemos ten moita man de obra, cada día hai que preparala, coñecer o tempo de descanso e cambiar cousas en función do clima: se vai frío hostil, temos que facer unha masa con máis fermento, e se temos moita calor hai que baixar o fermento".

Este coidado reflíctese na calidade das pizzas, como o detalle distintivo do bordo elevado que, segundo explica, distingue ás masas artesás e con fariñas de calidade, como as súas, 100% italianas. "Cada masa que un fai é unha historia", afirma Perla Barone.