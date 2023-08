Asador O Xesteira, o templo da carne en Sanxenxo

Luis Rodríguez Vicente © Mónica Patxot Asador O Xesteira © Mónica Patxot Asador O Xesteira © Mónica Patxot Asador O Xesteira © Mónica Patxot Asador O Xesteira © Mónica Patxot Asador O Xesteira © Mónica Patxot

Nunha contorna máxica de bosques, oliveiras e viñas, apartado das aglomeracións da costa, localízase o Asador O Xesteira.

Viaxamos ao Sanxenxo interior, ao lugar de Xesteiriña, número 23. Hai tres anos, Luis Rodríguez Vicente poñíase ao mando do negocio familiar para dar un xiro ao restaurante e poder converter cada comida nunha experiencia. A súa carreira como deportista de elite na Selección española de piragüismo "axudoume a conseguir a disciplina e o bo facer que se necesita para poder estar á fronte dun negocio, todos os valores que me brindou o deporte trato de que estean presentes no meu traballo cada día". Agora Luis loita por un novo soño e faio co máis importante dos seus segredos: traballar moi duro. "O noso lema é: O teu día empeza agora".

As persoas amantes da carne de vacún de primeira calidade que se acheguen a Asador O Xesteira van vivir unha experiencia en todos os sentidos. Gozarán dun "abano de posibilidades de vacún que non hai en ningún lugar da zona" con diferentes maduracións, un proceso imprescindible para garantir a tenrura e sabor. Todo iso acompañado dunha extensa bodega de viños de todas as partes do mundo. "É unha forma de engadirlle un valor máis á carne". Completan a experiencia, o xardín traseiro rodeado de vexetación e o porche con vistas ao bosque, que é "a nosa xoia".

O chef explica que "principalmente nos centramos nos chuletóns. O que tento é traer lombos de vacas diferentes de todas partes, de Galicia, España, do resto de Europa, e mesmo de Xapón".

Para Luis, a carne máis especial é a galega "dado que as circunstancias climatolóxicas, o terreo e as condicións que se dan en Galicia fan que o gando de aquí sexa un dos mellores do mundo, por non dicir o mellor". A maiores, "somos un dos poucos locais que temos boi certificado e tamén traemos wagyu, que é unha das carnes máis difíciles de conseguir no mundo porque é moi exclusiva e escasa, só se dá en Xapón".

Para ofrecer o mellor produto, compran a gandeiros particulares a través dun provedor que "ten acceso ás carnes máis selectas".

Ao rematar a xornada, Luis dedica horas a traballar no invernadoiro e o horto a poucos metros do local, onde cultivan froitas, verduras e diferentes plantas aromáticas que inclúen en moitos dos pratos. "Un produto fresco é o que a xente quere, e que mellor que cultivalo ti mesmo. Dá moito traballo pero merece a pena".

A fórmula do éxito é unha combinación de carne de vacún seleccionada, unha boa bodega, contorna incomparable e un local acolledor para comer ou cear dun modo relaxado. Para rematar esta experiencia, Luis desvela un último segredo: as sobremesas caseiras. Entre elas, a torta de queixo. "Encárgannola moito para levar ou cando a xente senta na mesa, por se se acaba. Non facemos grandes cantidades, porque necesita 12 horas de repouso".

Por todo isto, Asador O Xesteira ten xa todos os ingredientes para ser "o templo da carne".