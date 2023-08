Recreación do transporte do viño na Feira Franca 2022 II © Mónica Patxot

A Asociación Recriativa de Xeve encárgase en cada Feira Franca de escenificar a chegada dos carros co viño do ribeiro e a súa entrada na cidade desde Ourense ata Santa Clara e de aí á praza da Ferrería.

Xentes por todas as partes corren á apertura do mercado porque "chega o mes sen impostos" co que o rei Enrique IV premiou á Boa Vila a súa fidelidade, quince días antes e outros quince despois do 24 de agosto, festividade de San Bartolomé.

Co fin do verán e a chegada das colleitas, Pontevedra lembra así que no ano 1467 era unha puxante vila.

Por fóra da vella muralla non hai festa porque aí a fiscalidade pertencía ao arcebispado de Santiago. Así que bueyes, vacas, ovellas, viños, queixos, ferramentas, madeira e viandas, de todo chega a intramuros dunha cidade onde os seus habitantes danzan cos seus mellores galas, entre saltimbanquis e mercadores.

No medievo, o viño do Ribeiro era transportado aos pobos de toda a cornixa cantábrica, viaxando a outros territorios como Inglaterra en mesmo formou parte da expedición de Cristóbal Colón a América, segundo recollen os documentos da época.

O historiador José Luis Sobrado explica que "non se pode falar dun único roteiro dos arrieros, senón que hai varios camiños que eran empregados para o transporte do viño, principalmente cara a cidades como Pontevedra ou Santiago". Esta rede viaria medieval resultaba perigosa pola presenza de bandidos.

Como curiosidade, en Pontevedra recadábanse máis impostos co viño do Ribeiro que coa pesca e o seu porto foi un dos enclaves onde se embarcaba viño con destino a zonas como Asturias ou o País Vasco.

O Camiño do Viño representa o intercambio comercial máis importante de Galicia desde o século IX ata o XIX. O seu trazado percorre antigos lugares, aldeas singulares e as máis importantes adegas que os señores laicos e eclesiásticos de Galicia posuían no Ribeiro, para fornecer de viño a peregrinos, mosteiros, nobres e a realeza.

O principal medio de distribución do viño eran os arrieros, que transportaban o viño en pelellos que ían cargados sobre o lombo de recuas de mulas. O Ribeiro é unha das comarcas vitivinícolas máis antigas do mundo.

Este camiño, que levaba o viño a Compostela e aos principais portos galegos, está composto de varios tramos. O Camiño do Viño parte de Ribadavia e transcorre pola beira esquerda do río Avia, afluente do Miño, cara Compostela, pasando por lugares, aldeas e parroquias con evidente presenza de elementos patrimoniais e históricos fundamentados na produción de viño.