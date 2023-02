Motel Venus, una noite única e inesquecible con intimidade e luxo garantidos

Experiencia de San Valentín do Motel Venus © Motel Venus Venus Suite do Motel Venus © Motel Venus Instalacións do Motel Venus © Motel Venus Instalacións do Motel Venus © Motel Venus Instalacións do Motel Venus © Motel Venus Instalacións do Motel Venus © Motel Venus Instalacións do Motel Venus © Motel Venus

San Valentín é una escusa perfecta para una escapada en parella, una noite íntima e romántica que deixe recordos inesquecibles e permita celebrar o amor como se merece. Motel Venus garante que a experiencia resulte memorable.

Un lugar exclusivo para parellas, ofrece una atmosfera íntima e romántica, onde o luxo, o confort, a calidade e a intimidade priman en cada detalle. E, polo Día dos Namorados, ten dispoñible un paquete Especial San Valentín para gozar dunha romántica experiencia.

A proposta especial San Valentín 2023 de Motel Venus garante una estancia inesquecible con almorzo especial San Valentín na habitación; decoración romántica con globo, pétalos e candelas; caixa de bombóns e late check-out até a 13.00 horas.

Se aínda se quere engadir máis detalles á experiencia, pódese engadir suplementos no proceso de reserva como botella de Moët Chandon, botella de Champaña Francesa ou Viño Espumoso.

O Motel Venus ofrece tamén fácil acceso, e un amplo servizo de habitacións as 24 horas para que non teñas que saír en ningún momento e nada altere a maxia e a intimidade creadas.

En Venus aspírase a que cada hóspede teña una noite única e inesquecible. Para iso, hai dispoñibilidade de distintos tipos de habitacións que se adaptan ás necesidades de cada un:

- VENUS SUITE: Son únicas por que non hai dúas completamente iguais, a decoración é completamente diferente en cada una delas. Aproveita a ocasión e coñéceas todas! Ademais do almorzo incluído, ofrece cama 2x2 metros, bañeira de hidromasaxe, sofá erótico tantra, Smart TV de 65 polgadas, sala de estar con sofá, aire acondicionado (invertir frío-calor) e catálogo erótico.

- SUITE AMERICANA: Reserva e poderás trasladarche a América! Se queres sentirche coma se estiveses nas Veigas co noso Elvis e sacarche una foto co Rei do Rock Roll esta é a habitación! Almorzo Incluído, Smart TV de 65 polgadas, bañeira de hidromasaxe, cama de 2x2 metros, una fantástica cama de auga onde gozarás dese movemento tan peculiar, sofá erótico, catálogo erótico, aire acondicionado (inverter frío-calor), dous albornoces (uso exclusivo para a habitación) e zapatillas.

- MASTER SUITE: A nosa mellor Suite para esas parellas que saben o que necesitan en cada momento! Bañeira de hidromasaxe aos pés da cama para dúas persoas, cabina de hidromasaxe, almorzo Incluído, sofá erótico tantra, Smart TV de 65 polgadas, sala de estar con sofá, 2 albornoces (uso exclusivo para a habitación), zapatillas, aire acondicionado (invertir frío-calor), tarima e catálogo erótico.

Ademais do paquete Especial San Valentín, en Motel Venus consideramos que o amor non necesita escusas para celebralo. Non fai falta que sexa un día especial para gozar dunha noite romántica coa túa parella. En realidade, adoitan ser as sorpresas menos esperadas as que máis nos gustan. Por iso ofrecemos moitas máis experiencias:

- KINKY EXPERIENCE: A nosa experiencia máis exclusiva, para eses días especiais e irrepetibles onde a túa parella é o máis importante! Inclúe detalles para una estancia inesquecible: anel vibrador, deluxe Set para parellas, plug Anal vibrador, botella de Champaña Francesa, almorzo Venus (servido na habitación), dúas copas de cortesía da nosa carta (excepto copas de viño e champaña), habitación decorada para a ocasión, caixa de bombóns, albornoz (para uso e goce exclusivo na habitación), zapatillas e cea na habitación para dúas persoas (2 pratos, 2 sobremesas e 2 bebidas ou cervexas da nosa carta).

- FELIZ ANIVERSARIO: Una persoa tan especial merécese toda a felicidade do mundo e un pouco máis. Este paquete inclúe: torta con decoración de felices aniversarios (candelas non incluídas), globos, banda para a persoa de aniversario, botella de Champaña Francesa, caixa de bombóns, habitación decorada para a ocasión, almorzo na habitación e dúas copas de cortesía dalgunha bebida da nosa carta (excepto copas de viño e champagne). Ao realizar a reserva, pódese elixir torta rede Velvet, carrot Cake, tres Chocolates (sen glute) e torta Mousse de limón (sen glute)

- LOVEBOXX: Déixate consentir polo noso paquete loveboxx para gozar en parella e brinda cunha botella de Champaña! Detalles para una estancia inesquecible: botella de Champaña Francesa, almorzo especial servido na habitación, habitación decorada para a ocasión, romantic Box e caixa de bombóns.

- BDSM: Volverás xogar! Detalles para una estancia inesquecible: máscara Bondage/BDSM, corda de suxección, mordaza de bóla, esposas, esposas de nocello, antifaz, fusta, látigo, pluma estimuladora, colar con correa, pinzas para mamilas, caixa de bombóns e almorzo especial na habitación.

- VENUS PARTY: Este paquete está pensado para que poidas facer una pequena festa coa túa parella, Detalles para una estancia inesquecible: disfrace erótico para ela (a elixir no noso catálogo), gominolas, dados sexuais, antifaz, vibrador de bala, pluma estimuladora, esposas de man, anel vibrador para home, xogo de cartas Kamasutra, 1 Botella a elixir da nosa carta (entre viño, whisky, xenebra, ron ou botella de licor que levará incluídos 5 refrescos), almorzo especial (servido na habitación) e habitación decorada.

- LGTBIQ+: PRIDE, Love is love! Detalles para una estancia inesquecible: botella de Champaña Francesa, arnés e dildo de silicona, lubrigante a base de auga, anel vibrador, almorzo Venus (servido na habitación), dúas copas de cortesía da nosa carta (excepto copas de viño e champaña), habitación decorada para a ocasión, caixa de bombóns, albornoz (para uso e goce exclusivo na habitación) e zapatillas.

- DINNER & DRINK: Esta experiencia esta pensada para que goces dunha estancia romántica libre de coronavirus con almorzo e cea incluída. Deseñado especialmente para que poidas esquecerche do mundo e pasar una noite inesquecible en parella. Detalles para una estancia inesquecible: botella de Champaña Francesa, almorzo especial na habitación, caixa de bombóns, cea na habitación para dúas (2 pratos, 2 sobremesas e 2 refrescos ou cervexas da nosa carta. Deberás solicitalo ao persoal de recepción), 4 copas de cortesía da carta (excepto copas de viño e champaña).

- SEX&HOT: Reserva e poderás gozar coa túa parella deste exclusivo paquete! Iso si, a paixón é cousa vosa! Detalles para una estancia inesquecible: botella de Champaña Francesa, kit erótico para a parella (vibrador de bala, esposas, anel vibrador e antifaz), caixa de bombóns e almorzo especial na habitación.

MOTEL VENUS:

Avda. Peirao Besada 33-35, Poio

+34 986 833 068

recepcion@motel-venus.com