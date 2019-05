Andrés Núñez Rajoy, candidato de Compromiso, ofrece a creación dun plan comarcal de emprego

Andrés Núñez Rajoy, candidato de Compromiso por Galicia á alcaldía de Pontevedra, mantiña este mércores un encontro con Jesús Rey e José María Corujo, presidentes da Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) e da Asociación de Empresarios da Mediana e Pequena Empresa (AEMPE).

O candidato asistía con Berta Roldán, a número 2 da lista electoral que presenta a estes comicios. No encontro Núñez Rajoy manifestou a súa intención de crear un plan de emprego que integre a toda a comarca de Pontevedra. Indicou que o Concello por se só non pode facer fronte ao problema do desemprego pero si que pode loitar en colaboración con outras administracións.

Neste sentido expón a colaboración con outros Concellos e entidades locais para establecer e recuperar conexións comerciais con polos económicos da provincia como Vilagarcía, Marín ou Lalín.

A este encontro tamén asistiron Pablo Currás e Hermenegildo Rodriguez, vicepresidentes de AJE e AEMPE.