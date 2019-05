O PSOE pecha filas ao redor de Tino Fernández: "non hai que dar ningunha batalla por perdida"

Comida-mitin do PSOE con Magdalena Valerio en Pontevedra © Mónica Patxot Comida-mitin do PSOE con Magdalena Valerio en Pontevedra © Mónica Patxot Comida-mitin do PSOE con Magdalena Valerio en Pontevedra © Mónica Patxot Comida-mitin do PSOE con Magdalena Valerio en Pontevedra © Mónica Patxot

O PSOE a nivel pontevedrés, galego e estatal pechou filas este mércores en torno ao seu candidato á Alcaldía de Pontevedra, Tino Fernández, con motivo dun comida-mitin celebrada no Hotel Galicia Palace de Pontevedra na que todos pediron o voto para que as siglas socialistas formen parte do próximo goberno local da cidade.

Arroupárono a ministra de Traballo, Magdalena Valerio, e cargos do partido a nivel autonómico e provincial como o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero; o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada; o responsable provincial do partido, David Regades; a presidenta da Deputación, Carmela Silva; a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba; ou o deputado electo Guillermo Meijón.

"En política, non hai que dar ningunha batalla por pedida. Un voto pode decidir un goberno", sostivo Gonzalo Caballero, que destacou que "a Pontevedra vaille mellor se o PSOE está vinculado co próximo goberno municipal de Pontevedra".

O comida-mitin contou coa presenza de preto de 200 militantes e simpatizantes socialistas, que arrouparon ao seu alcaldable e déronlle o protagonismo a pesar da presenza da ministra de Traballo. Ao berro de "alcalde, alcalde", recibíronlle cando se situou tras o atril.

Fernández destacou que o seu partido presenta un programa electoral para as municipais do próximo 26 de maio "baseado na xente de Pontevedra" e "comprometido cos seus cidadáns" e fixo referencia aos ataques que sufriron nas últimas horas as pancartas e carteis electorais do PSOE en distintos puntos do municipio, que atribúen a persoas relacionadas coa empresa Ence.

Respecto diso, insistiu en que "os socialistas non se asustan, nin nos fan asustar aínda que nos tapen os carteis" e en que son un partido "serio". "Non nos van a asustar, imos seguir facendo campaña", asegurou.

Os socialistas pediron "unha mobilización masiva" o domingo e destacaron que Tino Fernández "traballou a favor de Pedro Sánchez desde o primeiro momento" no seu camiño para facerse coas primarias do PSOE.

Ademais de apoiar con acerto, os socialistas sacaron peito do traballo realizado polo seu partido tanto en Goberno central de Pedro Sánchez como na Deputación Provincial de Carmela Silva. Así, Maica Larriba destacou que que desde a moción de censura que lles deu o Goberno "démoslle a volta a este país" e a presidenta provincial que "somos un gran partido".

A ministra de Traballo, pola súa banda, enumerou logros do goberno socialista en menos dun ano como a subida do salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, que algúns alertaron que supoñerá un "caos laboral" e que, con todo, acaba de recibir un respaldo da OCDE, que nun informe sostivo que "non afectou en negativo ao mercado de traballo".

Ás portas do Hotel Galicia Palace concentráronse traballadores de Ence, que recibiron aos socialistas entre berros e asubíos e que finalmente se reuniron coa ministra de Traballo a petición expresa de Tino Fernández.