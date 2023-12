2023, o ano en que o Supremo confirmou a presenza de ENCE na ría ata 2073

Traballadores de Ence celebran o fallo do Supremo sobre a fábrica © Mónica Patxot Ana Cedeira e outros traballadores de Ence celebran o fallo do Supremo sobre a fábrica © Mónica Patxot Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, na intervención para analizar a sentenza sobre Ence do Tribunal Supremo © Mónica Patxot Alfonso Rueda, Francisco Conde e Ignacio de Colmenares © Xunta de Galicia Celebración en CCOO pola sentenza que confirma a prórroga de Ence en Lourizán © Mónica Patxot Ignacio Colmenares, presidente de ENCE, recibe o recoñecemento ambiental de AENOR © Mónica Patxot Ángeles Vázquez, vicepresidenta segunda da Xunta, e Antonio Casal, director de Ence en Galicia © Mónica Patxot Fábrica de Ence en Lourizán © Mónica Patxot

A esperada sentenza do Tribunal Supremo sobre a continuidade de ENCE en Lourizán facíase pública o 7 de febreiro, data determinante neste 2023.

A resolución xudicial expón que a fábrica pasteira pode seguir ocupando os terreos de dominio público marítimo-terrestre ata o ano 2073. Desta forma, o Supremo revogaba as sentenzas da Audiencia Nacional que anulaban a prórroga da concesión que o Goberno de Mariano Rajoy outorgou en 2016.

O alto tribunal baseouse en que existían informes ambientais favorables que avalaban a continuidade da actividade industrial de ENCE na ría de Pontevedra. A sentenza non foi unánime xa que se rexistrou un voto particular dunha maxistrada no que se advirte do "dano irreversible" ao litoral.

En todo caso, a decisión foi recibida despois de anos de tensión cunha alegría desbordante polo persoal da factoría na que non faltaron "sorrisos, bágoas e prantos".

Tamén Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia, celebraba a resolución do Supremo manifestando que con ela gañaba "a sensatez e a legalidade".

Fronte a estes posicionamentos, as partes contrarias á permanencia da pasteira nos terreos, manifestábanse sorprendidas.

#Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, explicaba que a sentenza, grazas ao voto particular, abría outras opcións de recurso. Desta forma, mantiña a idea de que o goberno local do Concello de Pontevedra continuaría a loita para anular a prórroga.

Pola súa banda, o colectivo ecoloxista Greenpeace mostraba a súa discrepancia co Supremo ao entender que a decisión "non protexe a esencia do dominio público marítimo terrestre e a excepcionalidade da súa ocupación".

A dirección de ENCE celebraba que se resolvera a incerteza sobre o futuro da empresa en Pontevedra e anunciaba un investimento de máis de 130 millóns de euros na factoría durante a próxima década, ademais de retomar o Plan Social que quedara paralizado nos anos previos asegurando que agora durará o tempo de vixencia da prórroga.

Comisións Obreiras, o sindicato máis batallador na loita pola permanencia da fábrica, afirmaba que a sentenza supoñía "un fracaso de Lores e do BNG".

INCIDENTE DE NULIDADE DE ACTUACIÓNS

O Concello de Pontevedra decidía o 13 de marzo presentar un "incidente de nulidade de actuacións" coa intención de que a sentenza sobre ENCE volvese á Audiencia Nacional e anunciaba que o exministro Francisco Caamaño asumiría a loita xudicial do Concello nas seguintes accións xudiciais.

A Asociación pola Defensa da Ría tamén decidía acudir á Unión Europea denunciando a prórroga da pasteira.

Fronte a esta postura, o CEO de ENCE, Ignacio de Colmenares, aseguraba que a sentenza do Supremo era definitva e que non cabía recurso. Pola súa banda Alfonso Rueda desde o executivo galego insistía en pedir á administración local que deixe á empresa traballar.

Finalmente, o 4 de xullo coñecíase que o Tribunal Supremo confirmaba a sentenza e rexeitaba os incidentes de nulidade presentados polo Concello e polo Estado. A pesar do revés, o alcalde de Pontevedra asegurou que seguirán buscando vías posibles para recuperar a ría.

PERDAS ECONÓMICAS

Cando as cuestións xurídicas melloraban para os intereses da empresa industrial, ENCE admitía a finais de xullo perdas de 4,2 millóns de euros no primeiro semestre do ano. A este problema sumábanse as denuncias sindicais sobre os "recortes e despedimentos" que a entidade permitía en contratas e auxiliares que traballan para a fábrica pontevedresa. Ademais, os traballadores reclamaban investimentos inmediatos nas instalacións, unha vez confirmada a continuidade.

O 15 de setembro o caso ENCE chegaba ao Tribunal Constitucional, unha vez que o Concello de Pontevedra formalizaba un recurso de amparo contra a decisión de consolidar a prórroga ata 2073.

A empresa, a través de Antonio Casal, director territorial de ENCE en Galicia anunciaba que a principios de 2024 presentarán o plan estratéxico da compañía para os próximos anos. Nesas datas, a entidade recoñece perdas de 24 millóns de euros no terceiro trimestre pola baixada de prezos da celulosa.