O Pontevedra B neutraliza o Arosa (0-0)

O Pontevedra B logrou neutralizar o Arosa no campo da Seca para lograr un empate sen goles.

Non logrou o equipo de Luisito sacar nada de proveito da súa visita ao penúltimo clasificado da categoría, que xogou moi cómodo en bloque baixo esperando o roubo para atacar por medio de contragolpes, especialmente coa velocidade do senegalés Guèye.

Pero a primeira e única ocasión de gol chegou no minuto 66 cun tiro de Iñaki que Carlos García atallou para evitar o 0-1.

Cos cambios tentaron ambos os conxuntos mover o marcador, pero os tiros a porta brillaron pola súa ausencia.

PONTEVEDRA B (0): Carlos García, Pacheco, Arnosi, Muíños (Espiña, min 83), Jar, Constenla (Jacobo López, min 81), Guèye, Hugo Padín (Grajales, min 71), Arango, Toño Otero e Casades (Gonzalo Álvarez, min 81).

AROSA (0): Manu Táboas, Santi Figueroa, Pacheco, Martín Sánchez, Nacho Carús, Marcos Mella (Diego Enjamio, min 64), Concheiro, Sylla (Javi Pereira, min 64), Iñaki Martínez (Brais Pedreira, min 76), Martín Diz e Borja Míguez (Rubo, min 64).

Árbitro: Gabriel Quintairos. Amoestou a Jar e Grajales, no Pontevedra, e a Santi Figueroa e Nacho Carús no Arosa. Tamén expulsou con vermella directa a Iñaki Martínez cando xa estaba cambiado no banco (92').