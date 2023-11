O Waterpolo Pontevedra dá a sorpresa e supera o líder CN Vallirana nos penaltis (12-14)

O Waterpolo Pontevedra deu a sorpresa esta fin de semana despois de superar na quenda de penaltis o líder invicto de Primeira Nacional, o CN Vallirana.

Despois do duro tropezo da pasada xornada, con derrota ante o CN Molins diante da súa afección (6-13), o equipo pontevedrés corrixiu erros e xogou con intensidade para sumar tres importantes puntos ante un dos favoritos da categoría.

Foi un partido en grao sumo igualado, con repartición de golpes en ambas as porterías que se traducían nun empate a seis ao descanso.

Ao final do terceiro cuarto produciuse un punto de inflexión, no que o Waterpolo Pontevedra tomou a dianteira no luminoso cun pequeno colchón grazas aos goles de Irene Esteban a Iria Amoedo (8-10), pero a reacción do CN Vallirana chegou a tempo e volveron empatar ao comezo do último tempo.

Andrea Andión subiu o 10-11 ao marcador, e a falta de 51 segundos para a conclusión, Laura Grandes fixo o 11-11 co que enviou o duelo á quenda de penaltis.

Desde a pena máxima foi máis efectivo o Waterpolo Pontevedra, anotando tres dos catro lanzamentos que tirou, mentres que por parte do equipo catalán a única capaz de bater a portería pontevedresa foi Elisa López (12-14).

​Consulta as estatísticas nesta ligazón