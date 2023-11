Xapón e Portugal triunfan en Sanxenxo no Torneo Internacional Cadete de Tenis

Yui Komada, na final do Torneo Internacional Cadete de Sanxenxo © Juan Caballero

O Círculo Cultural Deportivo (CCD) de Sanxenxo despediuse a fin de semana do mellor tenis internacional en categorías de formación coa disputa das finais do seu Torneo Internacional Cadete, incluído dentro do circuíto Tennis Europe.

Atrás quedaron semanas onde grandes promesas júnior e cadete demostraron o seu potencial en Sanxenxo, e fixérono cun final de festa máis internacional que nunca e con dous países no foco, Xapón e Portugal.

Dúas tenistas nipoas protagonizaron a gran final individual do torneo cadete, Yui Komada e Ran Wakana, nunha bonita batalla a tres mangas disputada na pista cuberta de terra batida da Cultural que se decantou en favor da primeira por un tenteo de 6-0, 4-6 e 7-5.

Pola súa banda dous deportistas portugueses, Rodrigo Duarte e Gonçalo da Rosa Castro, chegaron á final masculina. Duarte venceu por 6-3, 1-6 e 6-2 para levar o título de Sanxenxo.

Toda unha guinda a un ano que o CCD Sanxenxo valora moi positivamente porque "se lograron disputar torneos moi interesantes, tanto a nivel senior, junior e este que finalizamos de cadete, e que co Futures 25.000$ que nos concederon, é marcar unha liña moi importante para que o nome de Sanxenxo coñézase en todo o mundo a través do tenis", sinalou o presidente da entidade Francisco Hernández.