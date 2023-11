O Torneo Internacional Cadete de Sanxenxo inicia a súa fase final

O Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo (CCD) volve gozar estes días das maiores promesas do tenis mundial co o seu 15 Torneo Internacional Cadete.

A competición, que arrincou o sábado coa súa fase previa e que como no torneo júnior tivo que lidar coa choiva, inicia este martes o seu cadro final tanto nas categorías individuais como na de dobres.

Ata medio centenar de partidos nun só día prevense disputar e para iso, por fin, o CCD espera poder recorrer ás súas pistas exteriores, de superficie dura, sobre as que deberían disputarse os torneos pero que a climatoloxía impediu usar estas semanas.

O escenario serán as seis pistas rápidas exteriores e as tres cubertas de terra batida, con 32 encontros (16 do cadro masculino e 16 do feminino) aos que hai que sumar 16 partidos de dobres.

Este torneo, para xogadores menores de 16 anos, está incluído dentro do circuíto Tennis Europe.