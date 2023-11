O Burela deixa o Poio Pescamar sen fase final da Copa da Raíña (4-2)

O Poio Pescamar terá que esperar outro ano para gozar dunha fase final da Copa da Raíña.

O conxunto conserveiro viuse superado este mércores nos oitavos de final do torneo polo campión do últimas cinco edicións, o Burela, caendo eliminado da competición.

Pese ao 4-2 final, o cadro conserveiro non só competiu sen complexos contra as da Mariña, senón que vendeu moi cara a súa derrota, chegando aos minutos finais con todas as súas opcións intactas.

Todo iso sobrepoñéndose a que o partido e a eliminatoria se puxese moi pronto en contra, co primeiro gol lucense aos 6 minutos por medio de Antía Pérez e o 2-0 de Emily no minuto 10.

O Poio Pescamar non se desanimou e meteuse de novo na eliminatoria cun tanto de Saki ante o seu ex-equipo dous minutos despois.

Así se chegou ao descanso e xa na segunda metade, de poder a poder, as vermellas botaron o resto, forzando a que o Burela se colocase moi pronto con cinco faltas e apostase polo xogo de cinco para tentar durmir o partido.

O que chegou con todo foi o empate, por medio de Laura Uña aos 30 minutos e desde o seu propio campo, aproveitando a portería baleira do seu rival,

Quedaban 10 minutos e todo estaba no aire, e aí apareceu a maior experiencia do Burela para decidir o duelo de oitavos de final. Sandra Buzón salvou dúas accións das locais, pero á terceira Cami conseguía marcar e repetía un minuto despois para lograr o definitivo 4-2 que metía ao seu equipo na final a oito de Copa.

Consulta aquí a acta do partido de Copa da Raíña entre Burela e Poio Pescamar.