Os equipos deportivos de Sanxenxo lucirán brazaletes violetas contra a violencia machista

Un total de 32 clubes deportivos de Sanxenxo participarán na campaña impulsada polo Centro de Información á Muller (CIM) do municipio. Trátase da iniciativa "Igualdade no deporte", enmarcada dentro da programación do 25N.

A campaña pide a colaboración e implicación dos clubs a través de brazaletes axustables de cor violeta co lema "Sanxenxo. Concello libre de violencias machistas" que deberán utilizar ao longo do mes de novembro nas distintas competicións e citas deportivas.

En total, o CIM repartirá un total de 1.600 brazaletes.

A edil de Servizos Sociais, Paz Lago, explicou que se trata dun proxecto "en equipo" no que os clubs "como entes implicados non deporte e como axentes activos indispensables" poden contribuír a crear unha rede cooperativa contra a violencia machista.

Os clubs comprometéronse a participar na campaña non só portando os brazaletes senón con imaxes e vídeos dos intercambios con outros clubs visitantes ou na utilización no día a día da súa actividade.

O obxectivo é dar a maior difusión posible á campaña de defensa da igualdade e en contra da violencia de xénero nos distintos ámbitos deportivos.