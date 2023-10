Suspendido polo mal tempo o Campionato de España de piragüismo en idade escolar que se ía a celebrar en Verducido

O Campionato de España de Piragüismo Sprint de Novas Promesas por Federacións Autonómicas, que tiña previsto celebrarse o sábado 28 e o domingo 29 de outubro no encoro de Pontillón do Castro, non se poderá levar a cabo.

A Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), un día despois da presentación do campionato, anunciou a súa suspensión de maneira oficial debido á mala previsión climatolóxica para a fin de semana.

"Unha vez posto en comunicación coa Axencia Meteorolóxica, esta advirte sobre as condicións adveras previstas para os próximos días en Verducido, incluíndo as datas nas que tiña previsto celebrarse o CESA 2023. Con tal motivo, a Xunta Directiva da RFEP, xunto con responsables da organización da competición, acordou, por causa de forza maior, o aprazamento da mesma", explica o organismo nun comunicado.

No Nacional tiñan previsto competir 440 deportistas.

A Federación Española avanza que buscará unha nova data para poder celebrar o campionato.