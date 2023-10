Avilés-Pontevedra, un duelo con historia

Hai duelos que poden considerarse como clásicos, e o que medirá o Real Avilés Industrial e o Pontevedra Club de Fútbol é un deles, a pesar de que no século XXI coincidiron con menor asiduidade.

O conxunto granate e o asturiano coincidiron ao longo da súa historia 28 tempadas na Segunda División B / Segunda RFEF, ao que se suman dous encontros máis en Copa Federación.

O balance deses encontros é favorable ao Real Avilés, que gañou 10 deles, con 14 empates e 6 triunfos do Pontevedra.

Con todo esa estatística baséase principalmente no acontecido antes do ano 2000, xa que desde entón a tendencia é ben diferente. De feito o club granate saíu vitorioso dos seus últimos catro enfrontamentos co Avilés, dous en Pasarón e dous no Román Suárez Puerta cun 0-2 na tempada 03-04 e un 0-3 na súa última visita na 21-22 xa en Segunda RFEF, con goles de Charles, Brais Abelenda e Yelko Pino.

O choque chega ademais en momentos dispares para ambos os dous equipos, e é que mentres o Pontevedra viaxa a Asturias nun gran estado de forma tras catro vitorias consecutivas o Real Avilés, cun proxecto pensado para loitar por un ascenso que se lle escapou o pasado curso no seu propio estadio na eliminatoria final do play-off e que non arrincou o curso da mellor forma.

O cadro avilesino, adestrado por Emilio Cañedo, encadea catro empates seguidos que lle deixaron no undécimo posto con 9 puntos, oito menos que o Pontevedra e máis preto do descenso que do play-off. Ademais no seu duelo contra o Pontevedra non poderá contar con Iván Serrano por sanción, tras a súa expulsión na última xornada ligueira.