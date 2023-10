O Waterpolo Pontevedra complícase, pero gaña pola mínima ao CW Elx (10-9)

Vitoria pola mínima para o Club Waterpolo Pontevedra tras superar o CW Elx na terceira xornada de liga disputada no Pavillón da Escola Naval Militar de Marín.

O equipo pontevedrés acadou este sábado o seu segundo triunfo da tempada nun encontro que comezou moi igualado.

Foi no segundo cuarto cando se producía a primeira fenda no marcador a favor das locais, que enchufaron un parcial de 3-0 para ir ao descanso cun resultado de 6-3.

As xogadoras do Waterpolo Pontevedra souberon manter esa renda durante o terceiro cuarto malia os intentos do Elx, pero nos minutos decisivos todo cambiou.

O equipo de Lérez empezou a perdoar e as visitantes aproveitaron as súas oportunidades para apertar o marcador nun gol a falta de dous minutos para a conclusión e poñer contra as cordas ao seu rival, que esta vez si soubo aguantar para facerse cos tres puntos (10-9).

Consulta as estatísticas do partido nesta ligazón