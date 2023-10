O Waterpolo Pontevedra chega vivo ao descanso, pero desínflase no último cuarto (13-8)

O Waterpolo Pontevedra foi incapaz de superar ao Santa Eulalia na segunda xornada de Primeira Nacional Feminina.

O conxunto pontevedrés logrou remontar unha parcial inicial de dous goles en contra pero desinflouse nos últimos minutos para terminar cedendo por un avultado 13-8.

Foi o equipo local o que comezou mandando no marcador, enchufando un primeiro parcial de 3-1 co que concluíu o primeiro cuarto. Xa no segundo, as de Pontevedra puxéronse ao choio, corrixiron as imprecisións e voltearon o resultado antes de alcanzar o descanso (4-5).

Con todo, despois do paso polos vestiarios as cousas complicáronse para o conxunto visitante, que empezou a sufrir en tarefas defensivas practicamente cada chegada do Santa Eulalia, que se afastou no luminoso para asinar un 13-8 final.

