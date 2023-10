Pablo Dapena finaliza no posto 17 o Challenge de Mallorca

Comeza a conta atrás para a despedida como triatleta profesional de Pablo Dapena, que competiu este sábado na que, nun principio, será a súa penúltima proba na elite do tríatlon: o Challenge Peguera de Mallorca.

Nun día de auténtica calor e cun cadro de persoal repleto das caras coñecidas, Dapena volveu á competición asinando un 17 posto na carreira, cun tempo de 3 horas, 58 minutos e 10 segundos.

O primeiro en saír da auga foi o alemán Wilhelm Hirsch cun crono de 24:08, liderando un grupo de 20 deportistas entre os que se atopaban o pontevedrés e o catalán Iñaki Baldellou.

No segmento ciclista, formouse un quinteto liderado por Rico Bogen (Alemaña), Alistair Brownlee (Reino Unido), Mathis Margirier (Francia), Youri Keulen (Países Baixos) e Wilhelm Hirsch, aínda que seguidos moi de preto polo alemán Frederic Funk, que foi recortando posicións.

Margirier chegou en primeira posición á T2, en segundo lugar accedeu Bogen, que caeu ó chan ao baixarse da bici, Brownlee, Keulen e Hirsch. Con máis de tres minutos de distancia baixouse un grupo liderado por Funk e no que se atopa Baldellou. Dapena, pola súa banda, chegaba na posición 18.

Xa no tramo de carreira, o pontevedrés logrou recortar para entrar en meta no posto 17, a 16:58 minutos do líder Youri Keulen, que venceu cun tempo de 3:41:12. Mathis Margirier foi segundo a 2:59 e Alistair Brownlee, terceiro a 4:15.