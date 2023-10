A 'Regata da Muller' disputarase na Ría de Arousa esta fin de semana como Campionato de España Feminino por Autonomías

A sede da Real Federación Galega de Vela acolleu este venres a presentación da final da terceira edición da 'Regata da Muller', que terá lugar na Ría de Arousa esta fin de semana.

Unha proba na que non só as deportistas serán mulleres, senón tamén técnicas, oficiais, xuízas e todo o persoal encargado da coordinación e a dirección da proba.

Esta aposta pola vela feminina, tradúcese nun aumento das licenzas federativas das mulleres que incrementou nunhas 200 nos últimos anos e que fai que a Real Federación Galega de Vela conte xa con máis de medio milleiro de licenzas femininas, unha de cada catro do total.

Esta proba ten a súa orixe, curiosamente, noutra aposta polo deporte feminino realizada en 2009. Naquel ano, a Xunta de Galicia da man da Federación Galega de Vela adquiriu dous barcos Elliot de 6 metros tras a decisión da Federación Internacional de Vela de que estes barcos entraran no programa olímpico de Londres 2012 na calse Match Race Feminina.

Galicia foi a única comunidade de toda España que adquiriu en propiedade este tipo de barcos e os resultados non tardaron en chegar.

Támara Echegoyen e Sofía Toro, xunto á xixonesa Ángela Pumariega conseguiron a praza para os Xogos de Londres e unha vez alí fixéronse coa medalla de ouro.

En 2021, tras o grande éxito do Europeo Júnior de 2019 de 420 e 470 celebrado en Vilagarcía, a Real Federación Galega de Vela decidiu utilizar estes barcos -máis outros catro dos que era propietarios- para crear unha liga autonómica da muller.

Nesta final da terceira edición competirán un total de sete embarcacións: dúas galegas, dúas valencianas, unha asturiana, unha catalá e outra canaria, despois de realizar cada autonomía os seus procesos clasificatorios para a final ao longo do ano.

Cómpre salientar que esta terceira edición da 'Regata da Muller' vén avalada polo calendario oficial da Real Federación Española de Vela no que xa está incluída como o Campionato de España Feminino por Autonomías o que a converte nunha competición oficial.

A cita nacional foi presentada nas propias instalacións velísticas de Vilagarcía nun acto ao que acudiron José Ramón Lete, Secretario Xeral para ou Deporte; Marta Fernández-Tapias, vicepresidenta da Deputación; Begoña Mesejo, Directora do Porto de Vilagarcía; Carlos Coira, presidente da Fundación Deportes; e Juan Andrés Pérez, Capitán Marítimo, acompañados de Manuel Villaverde e Viviana García, presidente e vicepresidenta da Real Federación, respectivamente, que actuaron como anfitrións.

COMPETICIÓN

A posta de longo fíxose coincidir coa xornada inicial da competición, un día brillante de meteoroloxía onde a bonanza meteorolóxica presentouse como a mellor embaixadora de Galicia, cunha ventolina anortada, co eixo nos 20 graos, portando 8 nós iniciais na primeira manga, e entre 5 e 6 nas tres restantes.

Contorna ás 14:00 horas, a Oficial Principal, Loli Camba, daba o bocinazo de saída á primeira manga das 14 probas programadas na totalidade do campionato, onde os sete equipos convocados terán que navegar intercambiándose entre as seis embarcacións Elliot.

Coas tres primeiras mangas validadas, manda na clasificación provisional o Pinky Team, do Club Marítimo Varadero Gran Canaria liderado por Cristina Martínez Doreste, con dous ouros, un quinto e un cuarto posto, co que deixan na conta de resultados 11 puntos, empatadas coas segundas, o Team Vela Catalá, de Mar García, do Club Nàutic o Balís, que suman uns parciais de 4-1-3-3.

Cun punto máis, o bronce é de momento para o Dorsia Covirán de Real Club de Regatas de Alacante, que conta con Nuria Sánchez ao temón e este venres anotouse dous segundos, un terceiro e un quinto.

O Vigo do Real Club Náutico da cidade olívica, de Daniela Mariño; o Asturias FVPA de Covadonga Fernández; O Somvela-Altea do Club Náutico Altea, de Gracia Suárez; e o Sanxenxo, de Natalia Domínguez do Real Club Náutico de Sanxenxo, completan o cadro provisional, cuns resultados que poden dar a volta do marcador en canto póñase en marcha a segunda xornada este sábado e complétese o cadro de enfrontamentos.