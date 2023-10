Invasión de piraguas no río Umia

29 edición da Baixada do Umia © Náutico O Muiño 29 edición da Baixada do Umia © Náutico O Muiño 29 edición da Baixada do Umia © Náutico O Muiño

Tarde de sol e calor na 29 edición dunha renovada Baixada Internacional do Río Umia na que o Náutico de Cobres fíxose co primeiro posto superando ao equipo anfitrión, o Náutico O Muiño. O terceiro posto do podio foi para o Kayak Tudense.

A xornada tivo dúas quendas de competición. Unha primeira que deu comezo a partir das 11.00 horas cunha 'short race' clasificatoria cun percorrido de 1,7 quilómetros, mentres que xa pola tarde, a partir das 17.00 horas, chegou o momento dos 7 quilómetros de lonxitude.

A proba arrincou na Praia Fluvial de Oubiña, para despois descender polo río Umia e finalizar no Puente de Cabanelas, en Ribadumia, xunto ás instalacións do equipo local, onde se celebrou a entrega de medallas.

O Ciudad de Lugo de Kaiak foi o mellor equipo tanto en categoría masculina como en feminina, con Ramón Fernández e Nuria Romero asinando os mellores tempos.

Fernández, cun tempo de 30:48, superou por dous segundos a Iván Basdedios, do Confraría de Pescadores Portonovo, que foi segundo nun podio que completou Diego Castro, do Piragüismo Vilaboa.

Pola súa banda, na carreira feminina o primeiro posto do podio foi para a lucense Romero, que parou o crono en 38:25. A segunda posición foi para a súa compañeira de equipo Emma Fernández e a terceira para Sabela Castro, do Piragüismo Outes.

En canoa, Yeray García foi o primeiro en completar os sete quilómetros de percorrido cun tempo de 34:53, seguido por Carlos Picón e Adrián Sieiro, do Náutico O Muiño.

En categoría feminina a gañadora foi Cristina Soutelo, do Kayak Tudense (42:44), acompañada no podio pola locais María Pérez e Carla Sieiro, que se fixeron co segundo e terceiro posto respectivamente

En kaiak xuvenil gañaron Víctor Devesa (Ciudad de Lugo) e Daniela Álvarez (Kayak Tudense) e en canoa Xoel Correa (Kayak Tudense) e Lara Remigio (Náutico O Muiño), mentres que en categoría cadete os gañadores foron Alexandre Míguez (Vilaboa) e Alba Dios (Náutico de Cobres) en kaiak e Alexandre Meis (Náutico O Muiño) en canoa.

Por equipos, o Náutico de Cobres anotouse o primeiro posto da clasificación con 1262 puntos, seguidos polo Náutico O Muiño con 794 e o Kayak Tudense con 696.