Marcos Barbeiro pasará polo quirófano

A lesión de Marcos Barbeiro obrigaralle a pasar polo quirófano, o que lle terán durante unhas cantas semanas de baixa.

O extremo granate, que se lesionou no xeonllo no adestramento previo ao doio fronte ao Langreo o pasado 16 de setembro, será intervido cirurxicamente este mesmo martes 26 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez para solucionar un problema no menisco, segundo confirmou o Pontevedra Club de Fútbol.

A decisión tómase tras coñecer os resultados da resonancia magnética á que foi sometido a pasada semana.

Aínda que o club granate non informou sobre os posibles prazos de recuperación, todo indica a que como mínimo e se non existen complicacións Barbeiro estará seis semanas afastadas dos terreos de xogo.

É o período máis curto posible, porque o prazo pode ser maior en función do grao da lesión tratada, e que non se especificou.