Javier Ramilo e Alfonso Ventín, favoritos para pelexar polo VI RallyMix Cuntis Vila Termal

O Concello de Cuntis será esta fin de semana uno dos puntos de atención do automobilismo autonómico grazas á sexta edición do RallyMix Cuntis Vila Termal.

A proba, que conta con máis de 90 equipos rexistrados, parte na clase A con Javier Ramilo e Alfonso Ventín como favoritos nuns sempre espectaculares carcross. Tamén aspiran aos postos de honra o asturiano Abel Jurado, Sergio Fernández ou Víctor Fernández.

Pola súa banda na clase B todos os ollos estarán postos na loita polo triunfo entre Manuel Osorio e Alberto dous Reis e Francisco Dourado e Andrea Lambas, no Skoda Fabia R5 e o Volkswagen Polo R5.

Unha das notas de cor do rally será ademais a estrea do novo Mg Metro con motor de moto de Darío Calviño e Raquel Rodríguez.

Na Copa K6 Pirelli, Omar López e Álvaro Cerqueiras parten na cabeza, con outros oito equipos buscando o triunfo, do mesmo xeito que sucede coa Copa Pontevedra-Ulla-Umia-Salnés, na que haberá máis dunha ducia de equipos rexistrados.

O VI RallyMix Cuntis Vila Termal celebrarase sobre un trazado de 14 quilómetros, o máis longo do campionato galego, ao que se darán cinco pasadas cronometradas, as tres primeiras a partir das 11.30 horas do sábado 23 de setembro e as dúas últimas a partir das 9.00 horas do domingo.