O Burela dobrega ao Poio Pescamar no inicio de liga (2-0)

Derrota do Poio Pescamar no inicio de liga ante o Pescados Rubén Burela, que dobregou ao cadro vermello con goles de Irene Samper no primeiro tempo e de Jozi Oliveira case sobre a bucina.

Nada puideron facer as de López-Tulla para superar ao equipo local, que saíu á cancha cun cinco formado por Caridad, Dany, Irene Samper, Noelia Montoro e Emilly. Pola súa banda, o Poio apostou por Elena, Laura Uña, Ale De Paz, Marta López Pardo e Rocío Gómez.

Tras uns primeiros minutos sen claras ocasións, o Burela moveu ficha para dar mobilidade e velocidade ao xogo e tentar así poñer en aprietos ao cadro conserveiro. Así, no minuto, 12, Irene Samper lograba bater á gardameta local e adiantaba ás súas.

Na segunda metade e co marcador en contra, ao técnico visitante non quedaba outra que optar polo xogo de cinco para buscar a superioridade numérica en ataque e conseguir dar a volta ao marcador. Con todo, a falta de poucos segundos para a conclusión, foi o Burela o que aproveitou a portería baleira do seu rival para asinar o 2-0 por medio de Jozi Oliveira.