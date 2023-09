O Waterpolo Pontevedra volve mirar cara a México para reforzar o seu equipo de Primeira Nacional

O segundo proxecto consecutivo do Club Waterpolo Pontevedra en categoría nacional, concretamente na Primeira División Nacional Feminina, suma unha nova peza.

Do mesmo xeito que a pasada campaña, cando a entidade pontevedresa buscou talento novo alén do charco para elevar o nivel do plantel, a segunda fichaxe da nova tempada aterra desde México.

Trátase de Martha Dalahy Castillo Jaramillo, xogadora de só 19 anos que "vén co obxectivo de contribuír ao persoal para chegar a obter todas as metas marcadas por club", sinala o Waterpolo Pontevedra.

A súa fichaxe únese ao da balear Marina Sastre, anunciado con anterioridade.

Martha Dalahy segue desta forma o camiño aberto hai un ano polos seus compatriotas Alejandra Gallegos e Karla Hernández, que contribuíron á gran tempada do Waterpolo Pontevedra en Primeira Nacional.