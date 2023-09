Recepción municipal a Daniela Suárez, que recibirá a medalla ao mérito deportivo da RFEN

Recepción municipal á nadadora Daniela Suárez © Mónica Patxot

Daniela Suárez, xoven promesa da natación artística pontevedresa, foi obxecto este xoves dunha recepción oficial do Concello tras o seu recente éxito no Campionato do Mundo Infantil.

Na competición celebrada na capital grega, Atenas, a deportista do Galaico Sincro sumou dúas medallas coa Selección Española, concretamente unha prata e un bronce.

Debido a este éxito, a Real Federación Española de Natación decidiu outorgar ás nadadoras implicadas, entres as que se atopa Daniela, a súa medalla ao mérito deportivo.

A entrega desta distinción farase efectiva o vindeiro venres 6 de outubro na Gala Anual da Natación Española que está previsto celebrar na sede do COE.