O Arxil busca novas xogadoras para reforzar a súa canteira

A canteira do Arxil busca novas xogadoras. O club puxo en marcha un novo proceso de selección para configurar os diferentes equipos das súas categorías base.

A campaña, que se lanzou co lema "Queres ser dun club de primeira?", pretende animar a todas as nenas da comarca para participar nas probas que se celebrar os días 7, 11, 12 e 14 de setembro, entre as 17:00 e as 20:00 horas, no pavillón universitario.

"Non dubidedes en vir", animan desde a directiva do Arxil, que lembra o potencial deportivo do seu club e promete ampliar os seus equipos de formación.

Así, de entrada, con estas probas queren buscar xogadoras para os grupos de baby basket (primeiro e segundo de Primaria), preminis (terceiro e cuarto de Primaria), minibasket (quinto e sexto de Primaria), infantís (primeiro e segundo de ESO) e cadetes (terceiro e cuarto de ESO).

O Arxil prevé contar na nova tempada un equipo junior, dous cadetes, tres infantís, tres minibasket, tres preminibasket e as baby.

Ademais, entre os seus proxectos a curto prazo atópase tamén a formación e mantemento de catro minibasket, catro preminibasket e a escola de baby basket con, como mínimo, tres grupos, aseguran desde o club verde.

Para calquera información adicional, o club de baloncesto feminino pontevedrés puxo ao dispor das posibles xogadoras un número de teléfono e un correo electrónico para aclarar calquera consulta ou dúbida. É o 627153849 e o correo cbaarxil@hotmail.com.