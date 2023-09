Dezaseis clubs galegos competirán en Baltar na primeira Sanxenxo Cup de fútbol base

Un total de dezaseis clubs de toda Galicia participarán esta fin de semana no I Torneo Fútbol Base Sanxenxo Cup, que se celebrará no Campo de Baltar de Arriba. Serán uns 200 nenos das categorías prebenxamín e benxamín.

O concelleiro de Deportes, Marcos Guisasola, e o portavoz do Club Academia Tecnificación Fútbol Salnés, Bruno Baya, xunto ás árbitras da Real Federación Española, Iria Rosendo e Iris Romero, presentaron a proba nas instalacións deportivas de Portonovo.

"Somos un grupo de pais e nais que nos xuntamos para organizar este torneo porque cremos que é algo diferente que non hai nestes momentos pola zona", asegurou Baya, que considera que Sanxenxo "é o mellor escenario que podemos ter para a estrea deste torneo".

Durante a mañá e a tarde do sábado e domingo disputarase o torneo de ambas as categorías con tres fases: ouro, prata e bronce. Todos os participantes levarán unha medalla.

Pola súa banda, a asistente Iria Rosendo sinalou que "estamos moi contentas" de que as elixiran como imaxe do torneo "porque non se conta habitualmente cos árbitros".

Guisasola, pechando a presentación, comprometeuse a que o Concello "sempre vai apostar por probas deportivas que fomenten o exercicio físico e atraian persoas, neste caso, familias ao municipio para gozar da proba".