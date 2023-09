Segundo ouro mundialista para Tono Campos e bronce para Manu Garrido

Suma e segue Tono Campos (Breogán do Grove) no Mundial de Piragüismo Maratón que se está celebrando en Vexen, Dinamarca, logrando a súa segunda medalla de ouro en tan só dous días.

Campos, que xa se coroou o xoves na distancia curta, volveu ser o mellor este sábado na esixente proba longa de C-1 cun tempo de 1h.43:35.11, apenas a 56 centésimas do húngaro Marton Kover.

Completou o podio o tudense Manuel Garrido colgándose o metal de bronce tras cruzar a liña de meta a 24.89 do primeiro.

Pola súa banda, os piragüistas do Verducido David Pazos e Miguel Franco competiron no K1 júnior. O mellor posto logrouno Pazos (+07.45 segundos), que foi cuarto por detrás dos arxentinos Vicente Vergauven (01:34:54.03) e Joaquín Catalano (+01.64) e do húngaro Arpad Kekesi (02.97). O seu compañeiro de equipo terminou vixésimo (+03:54.57).