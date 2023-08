Massimiliano Bellarte, Irene Ferreras e "Pacheta", protagonistas do Día do Adestrador en Sanxenxo

José Rojo Martín 'Pacheta', nun partido dirixindo o Real Valladolid © Real Valladolid

O Auditorio Emilia Pardo Bazán de Sanxenxo acollerá o sábado 23 de setembro ás 11:30 horas unha nova edición do Día do Adestrador que organiza o Comité Galego de Adestradores da Real Federación Galega de Fútbol e dirixe Iván Cancela.

Nesta ocasión, os protagonistas serán adestradores de primeiro nivel como son Massimiliano Bellarte (seleccionador italiano absoluto de fútbol sala); Irene Ferreras, adestradora do RC Deportivo Abanca da Primeira Federación feminina e José Rojo Martín "Pacheta", adestrador profesional que dirixiu entre outros a Real Valladolid, Elche ou Huesca.

Os técnicos e técnicas colexiados terán a oportunidade de desfrutar dunha gran xornada aberta a todas as modalidades e especialidades adscritas ao Comité Galego de Adestradores: fútbol, fútbol sala, fútbol praia e fútbol gaélico. As inscricións estarán abertas ata completar o aforo do auditorio e poderán realizarse a través deste enlace.

A xornada servirá tamén para recoñecer a labor dos adestradores destacados das distintas disciplinas.