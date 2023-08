Margarita Moreira sela a súa continuidade co Arxil

Seguen as renovacións no Club Baloncesto Arxil, que asegurou a continuidade un ano máis de Margarita Moreira.

Será a súa sexta campaña no equipo pontevedrés, despois de finalizar o pasado curso como quinta xogadora con máis minutos ao longo da tempada na Liga Feminina 2, destacando en labores defensivos.

Moreira elevou as súas prestacións o último ano cunha media de 7,5 puntos e 2,7 rebotes por partido, estando en cancha 22,7 minutos por encontro.

Para esta nova tempada Margarita espera "demostrar o que vallo, achegar o máximo posible ao grupo e culminar o que quedou a medias esta pasada tempada que non chegamos á fase final", sinala.

Con ela pasan a ser sete as xogadoras renovadas no Arxil xunto a Heather Forster, Andrea Glomazic, Mirian García, Nerea Liste, Nena Trajchevska e Cristina Díaz-Pache, ademais da canteirá Aldara Vázquez que compaxinará presenzas no primeiro equipo e no filial.