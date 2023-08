Yago Iglesias, tras o empate co Arenteiro: "O que vimos no campo empézase parecer ao que queremos que sexa o Pontevedra"

Ao adestrador do Pontevedra Club de Fútbol, Yago Iglesias, empézalle a gustar o que ve dos seus xogadores sobre o terreo de xogo.

Así o recoñeceu tras o cuarto partido de preparación, o disputado este mércores fronte a un Arenteiro de superior categoría e ao que se puxo contra as cordas nunha segunda metade na que o técnico dispuxo dun once integramente formado por futbolistas do primeiro plantel.

"O que vimos no campo empézase parecer un pouco, sobre todo na segunda parte, ao que queremos que sexa o Pontevedra, un equipo dominador, que busca a portería rival e sobre todo vertical", explicou Iglesias.

"A estas alturas estamos en construción, os adestradores queremos que o equipo faga o que adestramos e estao facendo", afirmou o preparador granate.

Tampouco lle preocupan as ocasións xeradas e non materializadas en gol, porque "no momento no que todo se axuste, empecemos a xogar 90 minutos e os xogadores se atopen fisicamente mellor seremos moito máis eficaces. O importante agora é que o equipo xere e está a xerar moitas ocasións", concluíu o adestrador do equipo pontevevedrés.