Empate fronte ao Arenteiro no cuarto partido de pretempada do Pontevedra (1-1)

Partido de pretempada entre Arenteiro e Pontevedra © Pontevedra Club de Fútbol SAD Partido de pretempada entre Arenteiro e Pontevedra © Pontevedra Club de Fútbol SAD

Cuarto compromiso de preparación na pretempada do Pontevedra Club de Fútbol, que este mércores nunha calorosa xornada vía as caras na localidade ourensá de Barbantes co CD Arenteiro, equipo recentemente ascendido a Primeira RFEF.

Chegaban á cita os granates aínda sen coñecer a vitoria este verán, tras as derrotas con Racing de Ferrol e Coruxo e o empate fronte ao Racing Villalbés, pero facíano convencidos de que as súas prestacións estaban a subir aos poucos.

Yago Iglesias apostou de novo por un once inicial con mestura de homes do primeiro equipo e futbolistas con ficha do filial. Así, saíron de inicio Manu Vizoso en portería; Ángel Bastos, Garay, Mario Gómez e Zabaleta en liña defensiva: Toño Calvo e Samu Mayo na medular; Álex González e Valentín nos costados; con Hugo Padín de enganche e Víctor Casais na punta de ataque.

Non empezou ben o choque para os pontevedreses, e é que aos 13 minutos de xogo o Arenteiro golpeou co 1-0, obra de Juan Delgado.

Pese ao golpe e á intensa calor, que mesmo propiciou unha pausa para hidratación, os granates seguiron competindo cun marcador axustado que non se movería ao descanso.

Tras o paso por vestiarios Yago relevou aos futbolistas con ficha do filial para deixar sobre o céspede a un equipo integramente formados por homes do primeiro plantel. Só Garay, Eneko Zabaleta e Bastos seguían no campo, entrando Edu Sousa, Churre, Borja Domínguez, Yelko, Charly, Barbeiro, Chiqui e Rufo. Un once que apuntaba máis, con matices, ao que se pode esperar para o inicio de liga.

A aposta deu resultados moi pronto, xa que pasados 10 minutos de xogo Churre lograba o empate cun potente disparo desde fóra da área. Ao marcador subía o 1-1 con máis de media hora de xogo aínda por diante.

Finalmente non houbo máis goles, o que deixa ao Pontevedra sen catar o triunfo na súa preparación, aínda que os granates empezan a mostrar unha cara de equipo aguerrido.

O sábado 12, fronte ao Compostela en Negreira, próxima oportunidade para seguir mellorando sensacións no seguinte partido amigable, que lle medirá ao que todo apunta será un dos seus rivais directos no campionato ligueiro.