Charly López: "Os goles son cousas de todos, oxalá veñan pero non quero centrarme niso senón en facelo ben e axudar o equipo"

Aos seus 27 anos Charly López aterrou este verán no Pontevedra Club de Fútbol no seu mellor momento futbolístico, despois de conseguir grandes números o pasado ano na Segunda RFEF (15 goles entre Cerceda e Zamora). Por iso moitas miradas céntranse nel como unha das referencias ofensivas do equipo. Con dúas tempadas de contrato, asegura estar "moi a gusto" coa súa chegada e espera poder seguir crecendo da man do club granate.

"Chego sobre todo ilusión e con ganas de facelo ben", defende o atacante, que non quere obsesionarse co gol.

"Os goles son cousas de todos, oxalá veñan pero non quero centrarme niso senón en facelo ben e en axudar o equipo, e axudar a alcanzar o obxectivo. Goles cantos máis mellor pero non son o importante", defende.

Charly sabe ben o que busca Yago Iglesias nos seus equipos, non en balde coincidiu con el en Zamora e é unha das principais razóns para a súa chegada á Boa Vila. "El ten as súas ideas, e o que tentaba facer en Zamora é o que vai tentar facer aquí. Imaxino que cambiará algunhas cousas porque cada plantel é distinta pero a idea de xogo é a mesma, e o que me vai a pedir a min vai ser o mesmo da tempada pasada, tentarei seguir por esa liña e oxalá nos vaia ben", asegura.

O dianteiro chegou ao Pontevedra con ambición. "Si, somos un dos favoritos. Nós temos o obxectivo do ascenso", recoñece, "pero outros equipos tamén e demostrouse no que ficharon este verán. Non se quen é o gran favorito, hai varios, pero seguro que somos un deles, sabémolo, e desde o primeiro día imos ir con todo".

Neste sentido como rivais o 21 granate (número escollido para esta tempada) ve "así de primeiras a Compos, Avilés e tamén o Zamora reforzouse moi ben. Vai estar moi igualado. O ano pasado ninguén contaba co Arenteiro e gañou a liga bastante fácil, así que non vale de moito falar e é mellor esperar a ver como vai a liga porque pode haber sorpersas".

O que si ten claro Charly é que "empezar ben sempre é importante para calquera equipo, e máis co primeiro partido na casa", un Estadio Municipal de Pasarón que xa ansía poder pisar.

Claro que o seu desexo é outro máis grande, porque "oxalá podamos ascender este ano e para o próximo gozar da Primeira RFEF". Os seus goles terán moito que dicir para poder convertelo en realidade.