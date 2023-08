O Peixe Galego medirase a Salesianos e Chantada na fase previa da Copa Galicia EBA

Primer partido do Peixe Galego na fase de ascenso á Liga LEB Plata © Marín Peixe Galego

A Federación Galega de Baloncesto xa ten definido o calendario e formato de xogo para a edición 2023 da Copa Galicia EBA.

Os sete equipos galegos de categoría EBA desta temporada disputarán un campionato que se abrirá cunha fase previa na que competirán divididos en dous grupos.

O Marín Peixe Galego quedou encadrado no Grupo A xunto co CB Chantada e Bosco Salesianos Ourense. Mentres que no outro grupo quedaron Traumacor Culleredo, Obradoiro Ames, Estudiantes Río de Galicia e EB Xiria.

Nesta rolda, os membros de cada grupo veranse as caras nun sistema de liga a unha volta clasificándose para a final o campión de cada un deles.

Os da Raña debutarán o día 13 de setembro contra o Bosco Salesianos e pechará a fase de grupos a domicilio contra o CB Chantada o día 17.

Se acaba como primeiro de grupo, os de Javi Llorente disputarán a final prevista para a fin de semana do 23 de setembro nunha sede aínda por determinar.