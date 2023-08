Andrea Glomazic e Mirian García amplían o seu contrato co Arxil

Andrea Glomazic renova co Arxil © CB Arxil Mirian García renova co Arxil © CB Arxil

O Arxil anuncia dúas novas renovacións nas súas filas: Andrea Glomazic e Mirian García.

A escola montenegrina sumará a súa segunda campaña no cadro pontevedrés, mentres que García cumprirá o seu terceiro ano como verde no que volverá alternar o primeiro equipo co filial.

Aos seus 22 anos, Glomazic destaca pola súa versatilidade e polivalencia xa que pode actuar tanto como escolta ou alero. Aínda que a súa primeira tempada non saíu como ela esperaba, no club teñen plena confianza nunha xogadora que espera dar un paso adiante o próximo curso.

A balcánica destaca pola súa explosividad sobre a pista e pola súa capacidade para asumir responsabilidades, ao mesmo tempo que sobresae polo seu "gran xogo colectivo". Así mesmo, a propia xogadora espera seguir achegando "variedade" ao xogo do Arxil e "enerxía" en defensa.

Pola súa banda, Mirian García seguirá aumentando este año o seu protagonismo ás ordes de Mayte Méndez. A playmaker destaca polo seu descaro en ataque e o bo lanzamento desde a liña de tres, algo que espera potenciar este ano para converterse nunha xogadora importante tanto para o Arxil como para o filial, ao que desexa seguir axudando.

As renovacións de Glomazic e García únense ás de Nerea Liste, Cristina Díaz Pache e Nena Trajchevska.