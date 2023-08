Rufo: "Aínda teño moita guerra que dar"

Rufo celebra un dos seus goles no partido de Segunda RFEF entre o Pontevedra CF e o Llanera en Pasarón © Cristina Saiz

A nova aventura do Pontevedra en Segunda Federación comeza cun equipo moi renovado. A retirada de Charles e a marcha de boa parte dos xogadores do anterior persoal deixan a Rufo como un dos veteranos e pesos pesados do vestiario. O ariete madrileño teno claro. Este ano quere dar un paso adiante para levar a equipo granate ao lugar que merece, Primeira Federación.

PRETEMPORADA

"A pretemporada está a ser moi amena. Yago está a meternos unha chea de ideas novas que quere que plasmemos no campo. Estamos a escoitar e atendendo ao mesmo tempo que nos mete moita cana para que esteamos a punto", declara o dianteiro.

ESTILO DE XOGO

"Yago ten moi claro o que quere facer. Cos perfís de xogadores que ten, quere aproveitar o fútbol que lle gusta ao máximo. Está a darnos unha chea de ferramentas para o seu fútbol. Estamos a empezar desde atrás, aínda queda moito por ensinar. Traballamos a saída de balón desde atrás e aos poucos iranos metendo o que quere que sexa o Pontevedra", explica.

O ROL DE RUFO NO CAMPO

"Por agora os de arriba temos que fixar defensas. Canto máis espazo teña o equipo, mellor; para mover a pelota e xogar. De momento, aos de arriba non nos dixo nada ofensivamente, irá un pouco máis adiante. Agora, fixar para crear máis espazo para os compañeiros e cando cheguemos arriba fagamos o que temos que facer", detalla.

PLANTEL

"É unha pena cando se vai un compañeiro, Charles retirouse e moitos compañeiros marcháronse. Pero é verdade que despois dun ano malo vén, entre comiñas, ben frescura e xente nova. Que veñan con ganas e mentalidade posiitiva porque despois dun ano tan duro, ao final crea un pouco de pesimismo. Ademais, este ano o club incorporou unha chea de xuvenís e compañeiros do equipo B, hai moita xente nova e moita alegría nos adestramentos", sostén.

OBXECTIVO: ASCENSO

"O club non se como quererá chamalo. No meu caso persoal, como obxectivo gustaríame ascender. O Pontevedra tería que estar en Primeira RFEF. O ano pasado tivemos problemas, non nos fixemos coa categoría e non puidemos salvala. Pero un club como nós ten que estar en Primeira Federación si ou si", sentencia o atacante.

"Tentaremos competir con toda a humildade posible e con todo o traballo do mundo para volver canto antes", promete Rufo, quen alerta tamén da dificultade da categoría.

"Por moito que fale a xente de que imos quedar campións, hai que poñerse o mono de traballo. É unha liga bastante dura, diferente a Primeira pero coas súas trampas e os seus castigos. Hai que correr moito, suar moito, traballar moito e non baixar o listón. A outra tempada custounos arrincar seis xornadas e custounos unha liga enteira coller ao Adarve. Hai que aprender dos erros desa tempada. Pasito a pasito con humildade para estar arriba e ascender", sinala.

SITUACIÓN PERSOAL

"O ano pasado xuntáronseme moitas cousas. Tiven recaídas e lesións musculares. Este ano enfoqueime moito en traballar a forza. Estívenme preparando bastante e no inicio da pretemporada atópome moi ben. A xente, pola idade que teño, pensa que non estou ben fisicamente. Pero se as lesións respéctanme eu se que aínda teño moita guerra que dar. Quero ter continuidade no campo, que é o que me pide o corpo, e axudar a levar ao Pontevedra de novo a Primeira Federación", recoñece.

O GOL, COUSA DE TODOS

"Viñeron compañeiros e todos veñen para xogar. Esa competitividade vai vir ben para o club. O que llo mereza, a lume de biqueira; e o que non, ten que estar detrás apertando para quitarlle o posto ou achegar o máximo desde fóra", esixe.

PRETEMPORADA LONXE DE PASARÓN

"É algo moi posiitivo de fronte ao futuro, alegrámonos. Sobre todo os que sufrimos ese campo en partidos moi malos. Preferimos sacrificar a pretemporada porque merecerá a pena. Daquela todo o mundo quererá ir a Pasarón para ver a delicia de alfombra que van poñer, tanto desde fóra como desde dentro, para ver bo fútbol", afirma sobre o cambio de céspede no estadio.

Sobre a planificación de partidos de preparación, asegura que "a pretemporada se ha planificado moi ben, estamos a ir a campos moi bos e mentres teñamos bos partidos en campos bos farase máis ameno".

Sobre o debut contra o Racing de Ferrol, considera que "foi bo". "Na primeira parte tivemos boas sensacións, o equipo atopouse moi cómodo e saíu todo redondo. Mágoa que no último minuto por un fallo métennos ese gol. Logo cambia todo o equipo na segunda parte e métennos dous mazazos que descolocan un pouco a todo o mundo, perdes confianza e o Racing aproveitou para pasarnos por encima. Pero o que palpamos son boas sensacións, aos poucos iranse vendo mellores cousas", engadía horas antes de enfrontarse ao Coruxo, no que os granates volveron ofrecer unha boa imaxe a pesar da derrota.

AMBIENTE NO VESTIARIO TRAS O DESCENSO

"Esquecer non esqueces. Son experiencias e de todo apréndese. Pero é moi importante e positivo que haxa tanta xente. Do ano pasado só quedamos cinco ou seis. Con xente nova e un corpo técnico novo é como un zume novo e non hai tanto recordo nin tanto comentario. Non falar do ano pasado é positivo", confesa.

CASO GUEYE

"Pásanos como o ano pasado cando non aparecía. No vestiario non estamos pendentes diso, non sabemos nada diso. É unha cousa do club e mentres non diga nada, é cousa deles. Non temos nada que dicir", afirma.

RETIRADA DE CHARLES

"Estou moi contento por el, quería retirarse. Tivo unha etapa envexable como futbolista e deséxolle que agora lle vaia igual de ben. Que goce, aínda que este ano vaille a custar un pouco máis e botará de menos o céspede. Está connosco e axúdanos unha chea, achega moito e é unha marabilla telo, tanto fose como dentro", remata.