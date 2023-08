A pontevedresa Sofía López cabalga cara á cima da hípica galega

Sofía López gaña o campionato galego de saltos © Federación Hipica Gallega Sofía López gaña o campionato galego de saltos © Federación Hipica Gallega

Novo diamante na canteira da hípica pontevedresa. Con só 14 anos de idade, Sofía López acábase de proclamar campioa galega na categoría Ponis C. A amazona logrouno dunha forma impecable, sen cometer unha soa penalización nos tres días de competición, no XL Campionato Galego de Saltos.

"O campionato foi bastante dificil os tres días, sobre todo a final con cousas máis complicadas", declarou ao terminar o seu concurso e xa coa medalla de ouro colgada do ombreiro.

Un éxito do que tamén ten boa parte de responsabilidade Fo' Reveur du Jump, o seu cabalo. "Hai un ano e medio que o monto", recoñece a xineta. "As súas mellores calidades son que é moi rápido, está en moi boa forma física e sempre me axuda en todo o que pode. Dá igual que o tire de preto ou de lonxe", destaca a amazona pontevedresa.

No concurso celebrado no Centro Hípico Os Ponches de Arteixo. Sofía López foi a única participante que completou todas as súas actuacións sen cometer ningún erro. Ningún outro xinete de calquera categoría pode presumir de semellante fito.

Un logro que lle fai afrontar os próximos retos da súa prometedora carreira con máis confianza. "Gustaríame chegar á final do campionato de España e repetir o do campionato galego", confesa coa vista posta xa na próxima tempada.

Con todo, aínda ten por diante varios retos importantes antes de que termine o ano. Un dos máis interesantes terá lugar no mes de decembro, cando se celebra o PoniClub, unha competición cuns percorridos e saltos de gran dificultade nos que Sofía López está convencida de que volverá brillar.