A tenda de Pasarón xa vende as novas camisetas do Pontevedra

As novas camisetas do Pontevedra para a tempada 2023/2024 xa están á venda na tenda oficial do club no estadio de Pasarón.

Así o comunicou a entidade granate a través das súas redes sociais. "Xa á venda as novas equipacións para a tempada 2023/2024", compartiron no seu perfil de Twitter precisando o lugar e o horario de atención ao público, que é de 9 a 19 horas de luns a venres.

O estilo das novas camisetas xa fora desvelado hai dez días e, co cambio de mes, a mercadoría xa está no estadio granate para ser posta ao dispor de afeccionados ou coleccionistas.

A principal novidade deste ano está no deseño do equipamento secundario, que adopta a cor morada tanto para a camiseta como para o pantalón.

Con respecto á camiseta titular, destaca a impresión na parte baixa da camiseta da letra da canción "Tanta gloria tanto fútbol" adaptada á historia do Pontevedra.