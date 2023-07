A Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon custará 2,8 millóns de euros

Reunión do Comité Organizador da Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon © Cristina Saiz Reunión do Comité Organizador da Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon © Cristina Saiz

O maior evento deportivo dos organizados nunca en Pontevedra, a Gran Final das Series Mundiais de Triatlón que terán lugar o próximo mes de setembro, deu a coñecer este luns o seu orzamento tras unha reunión do Comité Organizador celebrada no Concello de Pontevedra.

"O orzamento está pechado en 2.800.000 euros", confirmou tras o encontro o alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores.

Desa cifra 750.000 euros serán achegados directamente polo Concello, acompañados de 500.000 euros da Deputación e 200.000 da Xunta de Galicia (50.000 xa foron achegados na Copa do Mundo celebrada en 2022). O resto do orzamento completarase con achegas de televisión e patrocinios privados.

Neste aspecto tanto Lores como o director deportivo da Federación Española de Tríatlon (Jorge García) destacaron os 300.000 euros nos que está valorada a produción televisiva do evento (con sinal internacional en directo para multitude de países) e que será asumida por Radio Televisión Española (RTVE), unha garantía de calidade xa que "son os que produciron o tríatlon nos Xogos Olímpicos de Londres 2012, Río 2016 e Tokyo 2020", defendeu García.

Ademais no que respecta aos patrocinadores, Inditex a través da firma Zara Athleticz colaborará con 150.000 euros, a empresa tecnolóxica xaponesa NTT achegará 60.000 euros e Globalia, responsable da organización dos aloxamentos, 70.000 euros. Tamén son patrocinadores a firma deportiva Asics, a marca de nutrición 226ers e "Estrella Galicia comprometeuse a participar".

"O presupospo foisenos un pouco das mans por cuestións de seguridade", explicou o alcalde da Boa Vila, afirmando que en todo caso se espera "unha repercusión económica que calculamos vai a estar por riba dos15 millóns de euros", e que será obxecto dun estudo detallado por parte dunha empresa especializada. Ademais "calculamos 10 millóns de impactos mediáticos", asegurou Lores.

O Comité Organizador da Gran Final das Series Mundiais tamén confirmou tras a súa reunión parte do calendario non deportivo previsto, empezando con membros da Federación Internacional (World Trtiathlon) completando parte do Camiño de Santiago o 17 de setembro e seguindo cunha cea oficial o mércores 20 con representantes das diferentes federacións internacionais (hai deportistas confirmados de 57 países) e o 21 de setembro cunha inauguración que incluirá un desfile de delegacións na Praza de España.

A competición en si dará comezo un día despois, o 22 de setembro e ata o domingo 24, día no terá lugar ademais a cerimonia de clausura dos campionatos.

Tamén se celebrará durante eses días, pero en Sanxenxo, o congreso anual da World Triathlon.