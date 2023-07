Choiva de medallas para os padeeiros pontevedreses na segunda xornada do Campionato de España

A xornada deste sábado do Campionato de España de Piragüismo Sprint que se está disputando no Pontillón do Castro, en Verducido, deu aos padeeiros pontevedreses un gran número de medallas.

A primeira do día foi para a dupla feminina da EP Ciudad de Pontevedra formada por Jenifer Casal e Noa Conde, que se fixo co segundo posto na final do C2 1000 metros, mentres que na mesma carreira, pero masculina, Noel Domínguez e David Barreiro, do Breogán O Grove, lograron o metal dourado e o título de campións de España.

Tamén se colgaron a medalla de ouro Tono Campos, David Barreiro, Noel Domínguez e Diego Romero (Breogán O Grove) en C4 1000 e Iago Monteagudo e Samuel Villanueva (Club Naval de Pontevedra) en K2 500.

Ao podio do K2 500 tamén se subiron Mauro Domínguez e Alejandro Prego, que conseguiron o bronce, mesma medalla que lograron Rocío Paz e Blanca Piñeiro (Illa de Arousa) na carreira feminina.

No C2 500 houbo pleno de preseas para o piragüismo pontevedrés co ouro de Pablo Crespo e Martín Jácome (EP Ciudad de Pontevedra), a prata de Adrián Sieiro e Manuel Fontán (O Muíño) e o bronce de Noel e Diego Domínguez (Breogán O Grove).

Os irmáns Domínguez repetiron metal dourado xunto a Tono Campos e David Barreiro no C4 500, podio ao que se uniron os padeeiros da EP Ciudad de Pontevedra Martín Jácome, Pablo Crespo, Jaime Duro e Diego Piñeiro cunha prata.

Pola súa banda, fixeron dobrete de bronce Ana Da Fonseca, Carla Sieiro, Alba Vázquez e María Pérez (O Muíño Ribadumia) en C4 1000 e C4 500, e Mauro Domínguez, Alejandro Prego, Jesús Acuña e Diego Magdalena (Verducido Pontillón) anotáronse outro terceiro posto en K4 1000.

En categoría júnior tamén houbo choiva de medallas cos ouros do As Torres no C2 1000, C4 500 e C2 500. O primeiro lográrono Kevin Longo e Pedro Torrado, o segundo o cuarteto formado por Longo, Samuel Ares, Raúl Fernández e Jairo Zurita; e o terceiro Samuel Ares e Pedro Torrado.

Ademais, en C2 500 houbo dobrete de prata para o Piragüismo Poio con Nicolás Braña e Germán Quintás na carreira masculina e Alba Rodríguez e Iria Tilve na feminina.

Finalmente, no C4 1000 repetiron podio os padeeiros do As Torres Kevin Longo, Samuel Ares e Raúl Fernández que, xunto a Iker Rey, fixéronse coa prata, mesmo metal que lograron en K4 1.000 o cuarteto do Verducido formado por Marta Carles, Verónica Rodiño, Ánxela Fontán e Carmen Ventura, e Miguel Anxo Franco e David Pazos García en K2 1000.

Na xornada do venres, o cangués Pablo Graña logrou a medalla de prata na final do C1 sénior 200 metros, mesmo metal que Nicolás Braña (Piragüismo Poio) no C1 200 metros de categoría júnior.