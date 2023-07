David Pazos proclámase campión de Europa e Tono Campos obtén o bronce

Tono Campos e Manuel Garrido, bronce e ouro © Federación Galega de Piragüismo David Pazos coa medalla de ouro © Federación Galega de Piragüismo

A terceira xornada do Campionato de Europa de maratón, que se celebra en la localidad croata de Slavonski Brod, tivo como un dos protagonistas da xornada a Manuel Garrido, deportista de 34 anos pertencente ao Kaiak Tudense. Garrido, actual campión do mundo na categoría C1 senior, demostrou a súa destreza e determinación ao obter a medalla de ouro no día de hoxe, completando os esixentes 26.8 quilómetros cun impresionante tempo de 01:48:18.80.

O deportista galego, de 34 anos, demostrou o seu dominio ao escaparse en solitario durante o primeiro porteo, deixando atrás aos seus competidores e aumentando a súa vantaxe en cada volta. Cun tempo de 01:48:18.80, Garrido logrou o seu primeiro título continental, tras lograr dúas pratas e un bronce en edicións anteriores, segundo a Federación Galega de Piragüismo.

En segundo lugar, posicionouse Marton Kover de Hungría, quen completou o percorrido nun tempo de 01:49:33.91, seguido de preto por Tono Campos, padeeiro de 38 anos do Breogán do Grove, que obtivo a medalla de bronce cun tempo de 01:49:51.32.

Con esta presea, Campos suma un total de 37 medallas na súa destacada carreira internacional. Mañá, terá outra oportunidade de subirse ao podio na competencia de C2 xunto ao seu compañeiro Diego Romero, entre outros se enfrontarán á outra dupla española do Club As Torres de Fernando Busto e Diego Miguéns.

Na categoría xuvenil, David Pazos, deportista do Piragüismo Verducido, demostrou o seu talento ao conseguir a vitoria cun tempo de 01:40:10.57. O portugués Joao Sousa levou a medalla de prata, cun tempo de 01:40:20.19. Esta é a segunda medalla de ouro para Pazos na competición, despois da súa vitoria na proba Short Race o pasado xoves.

Por outra banda, na proba de K1 senior, Iván Alonso, do Club Piragüismo As Torres Romaría Viquinga, conquistou a medalla de prata. David Prada do Piragüismo Rías Baixas finalizaba nunha meritoria oitava posición nesta mesma regata.