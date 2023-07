Poio Pescamar e Marín Futsal cítanse nas semifinais da Copa Galicia

Poio Pescamar e Marín Futsal xa coñecen a folla de ruta do seu concurso na Copa Galicia. A competición por excelencia do fútbol sala galego celebrou este mércores o sorteo dos seus cadros masculino e feminino. As primeiras eliminatorias disputaranse a finais de agosto, pero os dous equipos da ría non iniciarán a súa andaina ata o 10 de setembro.

Tanto as da Seca como as da Raña terán que superar o reto de pasar a primeira eliminatoria, todas resolveranse a partido único, lonxe dos seus pavillóns. Non coñecerán o nome dos seus rivais ata que se resolva a fase previa.

As vermellas mediranse ao vencedor do duelo entre Amarelle FSF ou 5 Coruña FS, mentres que as morracenses enfrontaranse ao que gañe o partido entre Cidade de As Burgas e CD Mosteiro Bembrive.

A data prevista para a disputa da eliminatoria de cuartos de final é o 10 de setembro e, se ambos os equipos avanzan, veranse as caras nunhas semifinais que se disputarán en febreiro do 2024.

No cadro masculino, o Leis entrará en liza o 3 de setembro cando se dispute a segunda rolda previa da competición e mediranse ao vencedor do cruzamento entre CD Beade ou ED Vigo 2015.