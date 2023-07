Aparece unha zona calcinada no campo de herba sintética da Reiboa

Danos no campo de herba sintética da Reiboa © BNG de Poio

Un espazo do pavimento do campo de herba sintética da Reiboa aparecía calcinado nestes últimos días. O tema foi trasladado por Marga Caldas, portavoz do BNG, á comisión de Urbanismo de Poio para preguntar sobre as causas desta incidencia, tras recoller queixas veciñais.

Temen que se deba a un acto vandálico no que se prendeu lume na contorna do campo ou á celebración dunha fogueira de San Xoán nese espazo e reclaman unha explicación.

O BNG solicita tamén ao goberno local a previsión para cambiar o céspede nese tramo ou actuar de maneira que se poidan reparar os danos.

Segundo indica a anterior responsable de infraestruturas deportivas en Poio, este pavimento é de última xeración e foi rehabilitado neste 2023 para ofrecer unha mellor calidade das instalacións durante as prácticas deportivas.