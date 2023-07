Andrea Mirón, ouro coa selección de fútbol praia tras superar a Ucraína na final dos Xogos Europeos

A pontevedresa Andrea Mirón segue sumando éxitos coa Selección Española de Fútbol Praia, coa que gañou a medalla de ouro nos Xogos Europeos tras superar a Ucraína nos penaltis da final disputada este sábado.

Non foi un camiño sinxelo, e é que tras os dous primeiros períodos nos que reinou a igualdade, con ambos os equipos procurando non arriscar en exceso e con claro protagonismo defensivo fronte ao ofensivo, polo que todo quedou por decidir no último tempo.

A tensión estaba asegurada e Ucraína atopou o premio do gol por medio de Anna Shulha, que adiantaba ao seu equipo a falta de dous minutos para a conclusión cun disparo afastado que se coaba na portería de Laura Gallego.

Con todo, a España non se lle pode dar por morta e, cando as ucraínas estaban practicamente festexando a vitoria, apareceu Jésica Figueiras para, sobre a bucina, lanzarse xunto a Lorena sobre un balón que quedou morto sobre a liña de gol e facer o 1-1 que mantiña con vida ao combinado español e forzaba a prórroga.

Volveu mover o marcador no tempo extra, con Ucraína colocándose por diante unha vez máis cun gol de Yuliia Kostiuk nada máis saltar á area e, pouco despois, a pontevedresa Andrea Mirón facía o 2-2 cun remate de cabeza de costas á portería co que enviaba o partido á quenda de penaltis.

Xa desde a pena máxima, España lograba superar ao seu adversario por 3-5 e así proclamarse campioa dos Xogos Europeos.

Pola súa banda, o equipo masculino colgouse o bronce tras vencer a Portugal, tamén en penaltis, no partido polo terceiro e cuarto posto.