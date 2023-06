Fútbol sala polos catro custados en Marín co Torneo Antonio Suárez

Sétima edición do Torneo Antonio Suárez de fútbol sala base © Cristina Saiz

O Torneo Antonio Suárez de fútbol sala base chegou á súa sétima edición esta fin de semana coa participación de 86 equipos de 29 clubs diferentes e máis de 1400 nenos e nenas, entre eles dous equipos cadetes do FC Bern suízo, dependente do Young Boys do país helvético.

O torneo disputouse nos pavillóns da Raña, O Sequelo, A Laxe, Colexio San Narciso e A Cañota en función de sete categorías. En total foron 200 duelos das modalidades prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, xuvenil e Sub 16 feminino.

O pistoletazo de saída foi o venres 23 de xuño a partir das 16:00 horas coa fase de grupos, que se alongou ata o sábado ás 22:30 horas. Xa o domingo chegou a quenda dos cadros finais e finais definitivas.

Os clubs que participaron nesta sétima edición do Torneo Antonio Suárez foron o Ourense Envialia, Carballiño FS, ADFS Bueu, ED Poio, Leis Pontevedra, AX Saraiba do Mar, Casa Paco 81, CD La Peña, EF Villa de Marín, Valladolid SS, Redondela FS, Inter Movistar, Salnés Futsal, A quinta de Tui, Amor de Dios, Laguna FS, CDC Guadalajara, Stellae FS, Trepalio León, Lago DVSPORT, 5 Coruña, O Parrulo Ferrol, Futbol en 40X20, Atletico Fátima, CEDC Maceda, Ordes FS, Alto do Vento, ademais do club suízo e o anfitrión, o Marín Futsal.