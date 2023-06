Turno para os pratos fortes do Campionato de España de Ximnasia Trampolín

Primeira xornada do Campionato de España de Gimnasia Trampolín © Mónica Patxot

Arrincan os pratos fortes do Campionato de España de Ximnasia Trampolín que se está celebrando no Recinto Feiral de Pontevedra desde o mércores 21 de xuño.

Precisamente este venres de 12:00 a 14:00 horas celebráronse as roldas preliminares de sincro, que tivo o seu gran final desde as 16:00 horas e a súa posterior entrega de medallas entre as 21:30 e 21:50 horas. Á súa vez, os deportistas de trampolín, dobre minitramp (DMT) e tumbling, arrincaron coas primeiras competicións preliminares, que continuarán ao longo do sábado.

O día de San Juan iniciarase a competición a partir das 10:00 coa continuación das roldas preliminares de trampolín, dobre minitramp (DMT) e tumbling, e as finais individuais e de clubs de tumbling, que terán a súa entrega de medallas entre as 14:00 e as 14:40 horas.

Xa pola tarde, entre as 16:30 e as 21:10 horas disputaranse as preliminares de trampolín e dobre minitramp e as finais de trampolín e dobre minitramp de categorías Pre-Júnior, Júnior, Pre-Sénior e Sénior. A entrega de preseas desta última será de 21:10 a 21:40 horas.

Concluirá o Campionato de España na xornada matinal do domingo coas finais de trampolín e dobre minitramp Alevín e Infantil e as finais de trampolín e dobre minitramp Club entre as 10:00 e 13:30 horas.

En total pasarán polo Recinto Feiral de Pontevedra máis de 600 deportistas de diferentes categorías de base e absolutas. Deles, 60 pertencen á base da Federación Galega e outros 74 son absolutos.