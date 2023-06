A porriñesa Laura Mira 'promociona' ao equipo UCI Continental do Farto

Laura Mira, ciclista do Farto-BTC © Farto-BTC

Chegou ao Farto-BTC a principios de curso, con só 18 anos, como unha das grandes promesas do ciclismo galego buscando a oportunidade de crecer na modalidade de estrada, e xa 'promocionou' a estrutura UCI Continental do equipo pontevedrés.

Laura Mira, corredora natural do Porriño, foi convocada polo primeiro equipo para disputar a primeira etapa do Tour deas Pyrénnées (Volta aos Pireneos) en Francia a semana pasada co obxectivo ter un primeiro contacto co máximo nivel mundial do ciclismo feminino.

Tras varios meses no equipo 'B' do Farto, a dirección deportiva asegura ver nela moito potencial, polo que queren que "aprenda desde xa" o que supón o ciclismo profesional. Todo iso pensando en mellorar o seu rendemento a medio prazo, a varios anos vista.

"Convoquei a Laura sabendo que o nivel da carreira estaba moi por encima do que unha sub-23 de primeiro ano pode afrontar", explica o mánager do Farto, Brais Dacal, asegurando que "desde o primeiro momento explicámoslle que debía vir a Pireneos só para aprender que é ciclismo profesional: a disciplina, a profesionalidade, o ritmo de carreira, o nivel do pelotón, a infraestrutura, como traballa o primeiro equipo... E que entendese que a isto é o que debe aspirar e que ten dous ou tres anos para seguir traballando e alcanzar este nivel. É un golpe de realidade construtivo e creo que funcionou".

Pola súa banda a protagonista, Laura Mira, afirmou estar "encantada coa oportunidade desde o primeiro momento porque o meu soño é poder ter o nivel das ciclistas que me atopei en Pireneos. Desde o primeiro quilómetro notei que este nivel estaba moito máis alto que o dunha Copa de España, por exemplo. O mínimo erro págalo e o ritmo é altísimo. Gustoume poder vivilo en primeira persoa e quero chegar a ser capaz de ser competitiva a este nivel", afirmou.

Aínda que non logrou finalizar a etapa, con esta participación e as que virán a partir de agora Mira únese a Claudia García como representantes galegas no Farto-BTC de categoría UCI Continental.

O seu próximo obxectivo, avanza o seu equipo, serán os Campionatos de España que se celebrarán en Madrid o día 24 de xuño.