Galicia dobrega a Irlanda no seu debut na Fase Final da Copa de Rexións UEFA (2-0)

Partido entre Galicia e Irlanda na Fase Final da Copa de Rexións UEFA © Real Federación Galega de Fútbol

Estrea con bo pé da Selección Galega de Fútbol Afeccionado na Fase Final da Copa de Rexións UEFA que se celebra nas Rías Baixas.

O combinado autonómico demostrou o seu bo momento cun sólido triunfo fronte á República de Irlanda Amateur (2-0) nun partido disputado no campo de Burgáns, en Cambados.

O certo é que o encontro non puido empezar de mellor maneira para os de Iván Cancela, e é que aos 8 minutos Iñaki Martínez controlaba o balón no costado destro, orientaba cara ao interior do campo e soltaba un zapatazo coa zurda que se coaba na meta irlandesa para facer o 1-0.

Apenas 10 minutos despois o choque poñíase aínda máis de fronte nun grave erro de Glenn Daly. O central irlandés perdía o balón na frontal da súa área e agarraba ao atacante galego para que non encarase a portería vendo o vermello directo.

Con vantaxe numérica e no marcador, Galicia fíxose co control total do xogo, aínda que o marcador non se movería ata o descanso.

Os locais, arroupados por un gran ambiente nas bancadas de Burgáns, apertaron tras o paso por vestiarios para buscar o segundo. Tívoa de feito Iñaki, pero o seu disparo sacouno un xogador rival case na liña de meta.

Aínda que Irlanda apenas inquietaba, o partido non terminaba de sentenciarse, e non o fixo ata o minuto 89, cando Jony finalizaba unha contra para a tranquilidade galega e para certificar o primeiros tres puntos do campionato.

O domingo, segundo envite da Fase Final para Galicia. Será en Baltar (19.00 horas) fronte a Zenica-Doboj (Bosnia Herzegovina), que na xornada inaugural caeu goleada ante o combinado de Bavaria (Alemaña).